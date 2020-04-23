Справу експрокурора Кулика закрили через декриміналізацію статті - Холодницький

“Ситуація проста, всі знають, що скасована, визнана неконституційною стаття про незаконне збагачення і 65 справ ми закрили... Лишилися тільки ті справи, лишилася одна справа пана Кулика, коли він відмовлявся...Перша процедура, якщо скасовується незаконне збагачення, то прокурор, він не тільки обвинувачує, він повинен діяти у рамках закону. Ми зобов’язані були закрити всі ті справи, які були на стадії слідства, вони були закриті прокурорами... 4 справи були у судах, серед них і справа Кулика, три справи були закриті одразу ж на підставі тих клопотань, які ми зобов’язані внести, відповідно до закону, а справа Кулика вона довгий час затягувалася у Голосіївському суді, справа була направлена ще в жовтні 2016 року, довгий час вона слухалася, не з'являвся обвинувачений”, — повідомив він.

За словами Холодницького, коли стало питання про закриття справи, як і тих інших справ, пан Кулик заявив, що він не згодний на закриття за цією підставою, оскільки вважає себе невинуватим і вимагав, щоб закрили справу на підставі п.2 статті 284, тобто за відсутністю складу злочину.

“Ми на це не погодилися. Весь цей час пан Кулик наполягав на закритті по реабілітуючій обставині через це, довгий час справа не передавалася з Голосіївського суду, доки Верховний суд... ми у травні 2019 року звернулися, суд відмовив, потім були неявки. У вересні роботу розпочав Антикорупційний суд, у жовтні ми звернулися до Голосіївського суду щодо передачі цієї справи разом з іншими, але її не передали, оскільки суд вважав, що він не повинен передавати. В грудні ми отримали з Верховного суду відповідь про підсудність і лише 14 січня цього року справа фізично перейшла з Голосіївського суду в Антикорупційний суд. Тому я не розумію твердження, що саме через рік після скасування статті, саме зараз закрили цю справу”, — додав він.

Холодницький акцентував увагу на тому, що З січня ця справа надійшла, 21 січня відбулося підготовче засідання, потім наступне засідання відбулося 7 лютого підготовче судове засідання, лютий-березень справа ця не призначалася, не слухалася фактично, через неявку пана Кулика.

“2 квітня він з’явився в суд і було прийнято рішення про закриття. Справа закрита не за реабілітуючими обставинами, справа закрита за декриміналізацією статті, як цього вимагає закон”, — підсумував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього прокурора сил Антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика щодо незаконного збагачення.

Як раніше повідомляв УНН, обвинувальний акт колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні НАБУ. Його звинувачують у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика.