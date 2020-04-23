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Дело экс-прокурора Кулика закрыли из-за декриминализации статьи - Холодницкий

Дело экс-прокурора Кулика закрыли из-за декриминализации статьи - Холодницкий

Киев  •  УНН

 • 11118 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении экс-прокурора Константина Кулика из-за декриминализации статьи. Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает корреспондент УНН.

“Ситуация простая, все знают, что отменена, признана неконституционной статья о незаконном обогащении и 65 дел мы закрыли ... Остались только те дела, осталась одно дело господина Кулика, когда он отказывался ... Первая процедура, если отменяется незаконное обогащение, то прокурор, он не только обвиняет, он должен действовать в рамках закона. Мы обязаны были закрыть все те дела, которые были на стадии следствия, они были закрыты прокурорами ... 4 дела были в судах, в том числе и дело Кулика, три дела были закрыты сразу же на основании тех ходатайств, которые мы обязаны внести в соответствии с законом, а дело Кулика оно долгое время затягивалась в Голосеевском суде, дело было направлено еще в октябре 2016 года, долгое время она слушалась, не являлся обвиняемый”, — сообщил он.

По словам Холодницкого, когда стал вопрос о закрытии дела, как и тех других дел, господин Кулик заявил, что он не согласен на закрытие по этому основанию, поскольку считает себя невиновным и потребовал, чтобы закрыли дело на основании п.2 статьи 284, то есть за отсутствием состава преступления.

“Мы на это не согласились. Все это время господин Кулик настаивал на закрытии по реабилитирующим обстоятельствам поэтому, долгое время дело не передавалась из Голосеевского суда, пока Верховный суд ... мы в мае 2019 года обратились, суд отказал, потом были неявки. В сентябре работу начал Антикоррупционный суд, в октябре мы обратились в Голосеевский суд о передаче этого дела вместе с другими, но его не передали, поскольку суд счел, что он не должен передавать. В декабре мы получили из Верховного суда ответ о подсудности и только 14 января этого года дело физически перешло из Голосеевского суда в Антикоррупционный суд. Поэтому я не понимаю утверждения, что именно через год после отмены статьи, именно сейчас закрыли это дело”, — добавил он.

Холодницкий акцентировал внимание на том, что с января это дело поступило, 21 января состоялось подготовительное заседание, потом следующее заседание состоялось 7 февраля — подготовительное судебное заседание, февраль-март дело это не назначалась, не слушалась, фактически, из-за неявки господина Кулика.

“2 апреля он явился в суд и было принято решение о закрытии. Дело закрыто не по реабилитирующим обстоятельствам, дело закрыто из-за декриминализации статьи, как этого требует закон”, — подытожил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика о незаконном обогащении.

Как ранее сообщал УНН, обвинительный акт бывшему военном прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины (“Незаконное обогащение”).

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика.

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