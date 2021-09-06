Справи Майдану: за розстріли на Інститутській судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

Деталі

За даними слідства, колишній військовослужбовець спецзагону "Омега" разом зі співробітниками "чорної роти" Беркуту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській стріляв із вогнепальної зброї по беззбройних учасниках акції протесту. Обвинувачений завдав кульові поранення двом демонстрантам. Ексвійськовослужбовець "Омеги" та колишні співробітники "чорної роти" Беркуту надягнули під шоломи маски-балаклави, щоб їх не змогли ідентифікувати.

Чоловіку інкримінують перевищення влади або службових повноважень, скоєння терористичного акту, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 258 КК України; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК; ст. 340 КК України).

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