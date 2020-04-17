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“Справи Майдану”: ексберкутівцю повідомили про підозру

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишньому бійцю “Беркуту” повідомили про підозру у перевищенні влади при перешкоджанні протестам. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань 17 квітня 2010 року повідомлено про підозру колишньому міліціонеру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення „Беркут“, підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві. Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та службове підроблення”, — повідомили в ОГП.

Так, повідомляється, що за даними слідства, 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності.

Під час нього міліціонер “Беркуту” застосував до потерпілого насильницькі дії, чим незаконно перешкодив проведенню зборів. В подальшому він склав рапорт про затримання, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Як повідомляв УНН, слідчі завершили досудове розслідування за підозрою правоохоронця у вчиненні злочинів щодо учасників акцій протесту під час Майдану. 

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