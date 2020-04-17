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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37546 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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"Дела Майдана": экс-беркутовцу сообщили о подозрении

"Дела Майдана": экс-беркутовцу сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывшему бойцу "Беркута" сообщили о подозрении в превышении власти при препятствовании протестам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований 17 апреля 2010 года сообщено о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве. Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог", - сообщили в ОГП.

Так, сообщается, что по данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости.

Во время него милиционер "Беркута" применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.

Как сообщал УНН, следователи завершили досудебное расследование по подозрению милиционера в совершении преступлений в отношении участников акций протеста во время Майдана.

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