"Дела Майдана": экс-беркутовцу сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывшему бойцу "Беркута" сообщили о подозрении в превышении власти при препятствовании протестам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований 17 апреля 2010 года сообщено о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве. Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог", - сообщили в ОГП.
Так, сообщается, что по данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости.
Во время него милиционер "Беркута" применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.
Как сообщал УНН, следователи завершили досудебное расследование по подозрению милиционера в совершении преступлений в отношении участников акций протеста во время Майдана.