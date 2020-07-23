Справа “Золотого мандарину”: суд продовжив процесуальні обов’язки Бернацькій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 60 діб дію процесуальних обов’язків колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яку підозрюють в причетності до заволодіння та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП про продовження дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню першу заступницю міністра юстиції — підозрювану у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів”, — йдеться в повідомленні.
Так, за рішенням суду процесуальні обов’язки — прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, слідчого; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними продовжено ще на 60 діб.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької як запобіжний захід 7 млн грн застави. Бернацька внесла 7 млн грн застави.
Раніше колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та ще 4 особам було повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.