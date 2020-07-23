Дело "Золотого мандарина": суд продлил процессуальные обязанности Бернацкой

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97908 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113072 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114209 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 102736 просмотра

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил еще на 60 суток действие процессуальных обязанностей бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой, которую подозревают в причастности к завладению и легализации более 54,179 млн гривен государственных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего первого замминистра юстиции - подозреваемою по делу о завладении и легализации более 54,179 млн гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

Так, по решению суда процессуальные обязанности - прибывать по первому вызову к детективу, прокурору, следователю; сообщать детектива, прокурора, суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми - продлены еще на 60 суток.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил к бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой в качестве меры пресечения 7 млн грн залога. Бернацкая внесла 7 млн грн залога.

Ранее бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и еще 4 лицам было сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.

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