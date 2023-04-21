Справа Сенниченка: як колишній заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський лобіював інтереси олігархів у держструктурах

Свідчення проти Сенниченка та інших надавав Сергій Ігнатовський, колишній заступник голови ФДМУ.Він заявив детективам, що нібито пішов з Фонду держмайна, бо не хотів приймати участь у корупційних махінаціях та лобіюванні чиїхось інтересів, хоча саме цим він і запам’ятався ЗМІ, коли працював у Фонді.

У травні 2020 року навколо Сергія Ігнатовського, коли він ще працював у ФДМУ, спалахнув «інформаційний скандал», а все через те, що він одноосібно скликав позачергові збори акціонерів "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Як заявляли журналісти, такі збори організовувалися для того, аби змістити з посади тодішнього гендиректора і замінити його на Сергія Лубеннікова (діючий директор заводу, - ред.) та передати контроль над комбінатом від олігарха Дмитра Фірташа до олігарха Ріната Ахметова.

Тоді, журналісти заявляли, що Лубенніков - повне протеже Ігнатовського, який буде виконувати всі його вказівки.

“Ігнатовський Сергій Юрійович є колишнім топ-менеджером «Метинвесту».Основними акціонерами Групи Метінвест є Група СКМ (71,24%), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, і Група «Смарт-холдинг», (23,76%), засновник Вадим Новинський, які беруть участь в управлінні Метінвестом на партнерських засадах.Ну що, тепер зрозуміло в чиїх інтересах діє колишній топ-менеджер Ріната Ахметова?!...

Якщо завдання держави в особі Фонду держмайна (Сергія Ігнатовського, - ред.), насправді, не приватизація, а ліквідація або банкрутство успішних державних активів шляхом виведення з них грошових потоків через «своїх» людей у ​​Фонді, - а згодом і відчуження в сторону олігархів на яких вони працюють - то такі менеджери, як Сергій Ігнатовський, цілком підходять для справи”, - йшлося у статті.

Однак не лише цим «відомий» Ігнатовський: в тому ж 2020 році журналісти звинувачували його у порушенні закону та боротьбі з менеджментом низки обленерго: “Миколаївобленерго” та “Хмельницькобленерго”. Більше того - за інформацією журналістів, Ігнатовський займався лобіюванням інтересів одіозного Едуарда Прутника, ставленника Януковича.

“За інформацію джерел, наближених до керівництва Фонду, заступник голови Сергій Ігнатовський нещодавно отримав дороговартісний мотоцикл “Harley-Davidson” вартістю 100 тисяч доларів від Едуарда Прутника, славнозвісного ставленника Януковича. За такий подарунок вдячний Ігнатовський пообіцяв ідеологу Партії Регіонів ручне керівництво “Миколаївобленерго”. А допоки це не виходить, підприємство планомірно доводитимуть до банкрутства”, - розповідали журналісти.

Після звільнення з Фонду держмайна, про Ігнатовського майже нічого не було чутно, однак нещодавно він надав покази НАБУ у гучній справі Сенниченка, після яких в мережі з’явилася інформація про те, як Ігнатовський сам покривав схеми з ОПЗ та виписував компаніям непомірні штрафи, аби вони перестали співпрацювати з заводом.

Як наголошують журналісти, він, за допомогою тодішнього директора заводу Миколи Парсентьєва, виписав штраф компанії «Агро Газ Трейдинг» (проти якої наразі свідчить) у розмірі 38 млн грн. Компанія наразі планує подавати в суд на ОПЗ,

бо вважає нарахування штрафу незаконним.

Водночас питання щодо того, чи вийде сам Ігнатовський знову сухим із води, закрившись показами, які він надав детективам НАБУ, залишається відкритим.