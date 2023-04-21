Справа Сенниченка: як колишній заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський лобіював інтереси олігархів у держструктурах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України продовжує займатися гучною справою проти колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка та низки осіб, які нібито причетні до корупційних схем, передає УНН.
Свідчення проти Сенниченка та інших надавав Сергій Ігнатовський, колишній заступник голови ФДМУ.Він заявив детективам, що нібито пішов з Фонду держмайна, бо не хотів приймати участь у корупційних махінаціях та лобіюванні чиїхось інтересів, хоча саме цим він і запам’ятався ЗМІ, коли працював у Фонді.
У травні 2020 року навколо Сергія Ігнатовського, коли він ще працював у ФДМУ, спалахнув «інформаційний скандал», а все через те, що він одноосібно скликав позачергові збори акціонерів "Запорізького титано-магнієвого комбінату".
Як заявляли журналісти, такі збори організовувалися для того, аби змістити з посади тодішнього гендиректора і замінити його на Сергія Лубеннікова (діючий директор заводу, - ред.) та передати контроль над комбінатом від олігарха Дмитра Фірташа до олігарха Ріната Ахметова.
Тоді, журналісти заявляли, що Лубенніков - повне протеже Ігнатовського, який буде виконувати всі його вказівки.
“Ігнатовський Сергій Юрійович є колишнім топ-менеджером «Метинвесту».Основними акціонерами Групи Метінвест є Група СКМ (71,24%), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, і Група «Смарт-холдинг», (23,76%), засновник Вадим Новинський, які беруть участь в управлінні Метінвестом на партнерських засадах.Ну що, тепер зрозуміло в чиїх інтересах діє колишній топ-менеджер Ріната Ахметова?!...
Якщо завдання держави в особі Фонду держмайна (Сергія Ігнатовського, - ред.), насправді, не приватизація, а ліквідація або банкрутство успішних державних активів шляхом виведення з них грошових потоків через «своїх» людей у Фонді, - а згодом і відчуження в сторону олігархів на яких вони працюють - то такі менеджери, як Сергій Ігнатовський, цілком підходять для справи”, - йшлося у статті.
Однак не лише цим «відомий» Ігнатовський: в тому ж 2020 році журналісти звинувачували його у порушенні закону та боротьбі з менеджментом низки обленерго: “Миколаївобленерго” та “Хмельницькобленерго”. Більше того - за інформацією журналістів, Ігнатовський займався лобіюванням інтересів одіозного Едуарда Прутника, ставленника Януковича.
“За інформацію джерел, наближених до керівництва Фонду, заступник голови Сергій Ігнатовський нещодавно отримав дороговартісний мотоцикл “Harley-Davidson” вартістю 100 тисяч доларів від Едуарда Прутника, славнозвісного ставленника Януковича. За такий подарунок вдячний Ігнатовський пообіцяв ідеологу Партії Регіонів ручне керівництво “Миколаївобленерго”. А допоки це не виходить, підприємство планомірно доводитимуть до банкрутства”, - розповідали журналісти.
Після звільнення з Фонду держмайна, про Ігнатовського майже нічого не було чутно, однак нещодавно він надав покази НАБУ у гучній справі Сенниченка, після яких в мережі з’явилася інформація про те, як Ігнатовський сам покривав схеми з ОПЗ та виписував компаніям непомірні штрафи, аби вони перестали співпрацювати з заводом.
Як наголошують журналісти, він, за допомогою тодішнього директора заводу Миколи Парсентьєва, виписав штраф компанії «Агро Газ Трейдинг» (проти якої наразі свідчить) у розмірі 38 млн грн. Компанія наразі планує подавати в суд на ОПЗ,
бо вважає нарахування штрафу незаконним.
Водночас питання щодо того, чи вийде сам Ігнатовський знову сухим із води, закрившись показами, які він надав детективам НАБУ, залишається відкритим.