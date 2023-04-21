Дело Сенниченко: как бывший заместитель главы ФГИУ Сергей Игнатовский лоббировал интересы олигархов в госструктурах

Показания против Сенниченко и других предоставлял Сергей Игнатовский, бывший заместитель председателя ФГИУ, который заявил детективам, что якобы ушел из Фонда госимущества, потому что не хотел принимать участие в коррупционных махинациях и лоббировании чьих-то интересов, хотя именно этим он и запомнился СМИ, когда работал в Фонде.

В мае 2020 года вокруг Сергея Игнатовского, когда он еще работал в ФГИУ, вспыхнул «информационный скандал», а все из-за того, что он единолично созвал внеочередное собрание акционеров "Запорожского титано-магниевого комбината".

Как заявляли журналисты, такое собрание организовывалось для того, чтобы сместить с должности тогдашнего гендиректора и заменить его на Сергея Лубенникова (действующий директор завода, - ред.) и передать контроль над комбинатом от олигарха Дмитрия Фирташа к олигарху Ринату Ахметову.

Тогда, в журналисты заявляли, что Лубенников - полное протеже Игнатовского, который будет выполнять все его указания.

“Игнатовский Сергей Юрьевич является бывшим топ-менеджером «Метинвеста». Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24%), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и Группа «Смарт-холдинг», (23,76%), основатель Вадим Новинский, которые участвуют в управлении Метинвестом на партнерских началах. Ну что, теперь понятно в чьих интересах действует бывший топ-менеджер Рината Ахметова?!...

Если задача государства в лице Фонда госимущества (Сергея Игнатовского, - ред.), на самом деле, не приватизация, а ликвидация или банкротство успешных государственных активов путем вывода из них денежных потоков через «своих» людей в Фонде, - а впоследствии и отчуждение в сторону олигархов на которых они работают - то такие менеджеры, как Сергей Игнатовский, вполне подходят для дела”, - говорилось в статье.

Однако не только этим «известен» Игнатовский: в том же 2020 году журналисты обвиняли его в нарушении закона и борьбе с менеджментом ряда облэнерго: “Николаевоблэнерго” и “Хмельницкоблэнерго”. Более того - по информации журналистов, Игнатовский занимался лоббированием интересов одиозного Эдуарда Прутника, ставленника Януковича.

“По информации источников, приближенных к руководству Фонда, заместитель председателя Сергей Игнатовский недавно получил дорогостоящий мотоцикл “Harley-Davidson” стоимостью 100 тысяч долларов от Эдуарда Прутника, знаменитого ставленника Януковича. За такой подарок благодарный Игнатовский пообещал идеологу Партии Регионов ручное руководство “Николаевоблэнерго”. А пока это не получается, предприятие будут планомерно доводить до банкротства”, - рассказывали журналисты.

После увольнения из Фонда госимущества, о Игнатовском почти ничего не было слышно, однако недавно он дал показания НАБУ по громкому делу Сенниченко, после которых в сети появилась информация о том, как Игнатовский сам покрывал схемы с ОПЗ и выписывал компаниям непомерные штрафы, чтобы они перестали сотрудничать с заводом.

Как отмечают журналисты, он, с помощью тогдашнего директора завода Николая Парсентьева, выписал штраф компании «Агро Газ Трейдинг» (против которой сейчас свидетельствует) в размере 38 млн грн. Компания сейчас планирует подавать в суд на ОПЗ, так как считает начисление штрафа незаконным.

В то же время вопрос о том, выйдет ли сам Игнатовский снова сухим из воды, закрывшись показаниями, которые он предоставил детективам НАБУ, остается открытым.