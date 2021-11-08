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Справа ПВК: суд продовжив арешт Семенченку ще на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив, колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня. Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Влад Добош.

Справа ПВК: суд продовжив арешт Семенченку ще на два місяці

Цитата

"Арешт продовжили до 1 січня 2022 року", - повідомив адвокат.

Доповнення

25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Суд після цього відправив Семенченка під варту.

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