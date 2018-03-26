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Справа про держзраду: прокуратура проситиме призначити Януковичу інших захисників

Справа про держзраду: прокуратура проситиме призначити Януковичу інших захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сторона обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича завтра знову проситиме Оболонський районний суд Києва призначити обвинуваченому інших адвокатів через від’їзд захисників до Німеччини. Про це у коментарі УНН повідомив прокурор Руслан Кравченко.

“Вони (адвокати — ред.) уже вкотре на свій розсуд визначають — приходити їм на засідання чи ні. Це для них стало ненормальною нормою,а тому ми знову будемо звертатись до суду з проханням призначити обвинуваченому інших адвокатів”, — сказав Кравченко.

Як повідомляв УНН, адвокати екс-президента України Віктора Януковича виїхали у відрядження до Німеччини напередодні чергового судового засідання у справі про його держзраду. 

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 21 березня зобов’язав сторону захисту екс-президента Януковича забезпечити явку екс-прем’єра України Миколи Азарова та інших колишніх високо посадовців у судових засіданнях 27-29 березня.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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