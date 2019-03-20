Справа Майдану: суд відмовив у клопотанні про допит "грузинських снайперів"

КИЇВ. 21 березня. УНН. Святошинський районний суд міста Києва 19 березня відмовив у задоволенні клопотання про допит так званих "грузинський снайперів" у справі про розстріли на Євромайдані в лютому 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на адвокатесу Євгенію Закревська у Facebook.