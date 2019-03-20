Справа Майдану: суд відмовив у клопотанні про допит "грузинських снайперів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Святошинський районний суд міста Києва 19 березня відмовив у задоволенні клопотання про допит так званих "грузинський снайперів" у справі про розстріли на Євромайдані в лютому 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на адвокатесу Євгенію Закревська у Facebook.
Відповідне клопотання подали захисники беркутівців. Вони мали намір допитати “грузинських снайперів” за допомогою відеоконференції з території Білорусі, де вони начебто зараз перебувають.
“Раніше аналогічне клопотання щодо частини „свідків“, яких я особисто вважаю поганими акторами, було задоволено і захисту було надано можливість допитати їх з території Вірменії, де вони, як зазначено в їх заявах перебували”, — нагадала Закревська.
Зазначається, що попереднє доручення Суду не виконали “в зв’язку із відсутністю вказаних громадян в республіці Вірменія, з території якої вони нібито були готові свідчити”.
“При цьому, як з’ясувалося, на момент їх звернення до суду (07.12.2017 р.) один з них на території вказаної країни не був з 2015-го року, а інший — взагалі — вперше її відвідав у січні 2018-го року. Це і стало підставою повернення доручення суду без виконання”, — пояснила адвокат.
Ці двоє свідків повідомляють, що готові свідчити з іншої країни — з Білорусі. Однак вони не надали доказів свого перебування на території цієї країни.
Через це суд відмовив у задоволенні клопотання про допит.
“Тобто ввівши суд в оману ще на попередньому етапі, грузинські снайпери втратили шанс брехати в суді по-крупному і під присягою”, — вважає адвокат.
Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі України розраховують, що екс-президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі вдасться допитати у суді у справі за обвинуваченням п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” у вбивствах активістів Майдану в лютому 2014 року у режимі відеоконференції.