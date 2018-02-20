У ГПУ розраховують на допит Саакашвілі у справі Майдану через відеозв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Генеральній прокуратурі України розраховують, що екс-президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі вдасться допитати у суді у справі за обвинуваченням п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" у вбивствах активістів Майдану в лютому 2014 року у режимі відеоконференції. Про це заявив начальник відділу департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.
Він підтвердив, що якби М.Саакашвілі вдалося дати свідчення у суді, то вдалося б зняти багато питань щодо так званих грузинських снайперів.
"Саакашвілі був допитаний під час досудового розслідування по цьому питанню і питання не в тому, що він просто спростував, сказав: "ні, такого не було", а питання в тому, що він навів під час допиту такі беззаперечні факти, які вказують на те, що ці події, на які вказують ці "грузинські актори", я їх не вважаю учасниками подій, що вони в принципі не могли відбуватися... Це був абсурдний вкид і нам треба було на цьому прикладі (М.Саакашвілі - ред.) показати це (в суді - ред.)", - зауважив прокурор.
"Оскільки цей вкид з'явився, то він має бути спростований, а без Саакашвілі це зробити важко, хоча, звісно, і не є неможливим. І ми дуже сподіваємося, що де б він (М.Саакашвілі - ред.) не перебував, принаймні вдасться знайти можливість, щоб хоча б в режимі відеоконференції він все-таки дав показання в суді", - додав він.
Нагадаємо, ГПУ досі шукає у будівлі готелю "Україна" кулі часів Майдану.