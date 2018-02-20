В ГПУ рассчитывают на допрос Саакашвили по делу Майдана через видеосвязь

Он подтвердил, что если бы М.Саакашвили удалось дать показания в суде, то удалось бы снять многие вопросы относительно так называемых грузинских снайперов.

"Саакашвили был допрошен во время досудебного расследования по этому вопросу и вопрос не в том, что он просто опроверг, сказал: "нет, такого не было", а вопрос в том, что он привел во время допроса такие неоспоримые факты, указывающие на то, что эти события, на которые указывают эти "грузинские актеры", я их не считаю участниками событий, они в принципе не могли происходить... Это был абсурдный вброс и нам надо было на этом примере (М.Саакашвили - ред.) показать это (в суде - ред.)", - отметил прокурор.

"Поскольку этот вброс появился, то он должен быть опровергнут, а без Саакашвили это сделать трудно, хотя, конечно, и не невозможно. И мы очень надеемся, что где бы он (М.Саакашвили - ред.) не находился, по крайней мере удастся найти возможность, чтобы хотя бы в режиме видеоконференции он все-таки дал показания в суде", - добавил он.

Напомним, ГПУ до сих пор ищет в здании гостиницы "Украина" пули времен Майдана.