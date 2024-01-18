Справа Гринкевичів: другого фігуранта теж відправили під варту

Суд обрав другому фігуранту справи Гринкевичів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також визначив заставу в розмірі понад 500 млн грн. Про це УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.

Печерський райнний суд обрав Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2-му фігуранту кримінального провадження щодо поставки не якісного одягу для ЗСУ. У якості альтернативи суд визначив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових) - повідомила Максимець.

За її словами, строк дії ухвали до 16 березня 2024 року.

Нагадаємо

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

Романа Гринкевича оголошено в розшук - ДБР