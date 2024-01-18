Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу

Суд избрал второму фигуранту дела Гринкевичей меру пресечения в виде содержания под стражей, а также определил залог в размере более 500 млн грн. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2-му фигуранту уголовного производства по поставке не качественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения подозреваемым залога в размере 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных) - сообщила Максимец.

По ее словам, срок действия постановления до 16 марта 2024 года.

Напомним

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР