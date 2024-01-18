Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу
Киев • УНН
Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).
Суд избрал второму фигуранту дела Гринкевичей меру пресечения в виде содержания под стражей, а также определил залог в размере более 500 млн грн. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.
Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2-му фигуранту уголовного производства по поставке не качественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения подозреваемым залога в размере 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных)
По ее словам, срок действия постановления до 16 марта 2024 года.
Напомним
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР18 январь 2024, 16:58 • 20964 просмотра
Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу
Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).
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