Справа Бабченка: зброю для терактів планувалося закупити на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Російські спецслужби для скоєння терактів на території України під час проведення майбутніх президентських виборів планували через організатора вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа закупити зброю в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент УНН.
“...нам вдалося отримати дуже важливі для слідства дані... СБУ задокументовано спробу отримати зброю та боєприпаси із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Герман, під час розмов, акцентував увагу на тому, що саме таке завдання поставлено російською стороною з метою дестабілізацій ситуації в Україні. Більше того, Герман фактично визнає себе російським резидентом в Україні”, — сказав Тиводар.
Як доказ журналістам було продемонстровано запис радіоперехоплення розмови Германа зі свідком, в якій він говорить, що зброя потрібна для дискредитації чинної влади під час виборів Президента. Зокрема, у розмові вказується на необхідність закупівлі 300 автоматів, 4 ПТРК “Фагот”, ПЗРК “Ігла”, бронебійні набої тощо.
Як повідомляв УНН, у Службі безпеки підтвердили автентичність оприлюдненого ЗМІ “списку 47” журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах “справи Бабченка”.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів у спину помер в кареті “швидкої”.
Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивства.
Зокрема, був затриманий ймовірний організатор убивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації убивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.