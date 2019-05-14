Споживачу доведеться заплатити за погану продукцію виробника до 10 тис. грн - експерт

Однак, якщо документ буде ухвалено у такому вигляді, то покарати виробника за неякісну продукцію буде взагалі неможливо. Таку думку у коментарі УНН висловив керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Річ у тім, що ініціатори законопроекту щось плутають. Якщо споживачі самі будуть підтверджувати неякісність товару, то ми підійдемо до того, що покарати будь-якого виробника за недобросовісну роботу чи небезпечну продукцію буде фактично не можливо. Адже лабораторій багато, але водночас по окремих продуктах їх може бути кілька на країну. Вартість дослідження становить від 1 тис. грн, найдешевше, до 5-10 тис. грн. Також це може зайняти багато часу. І ми розуміємо, що таким чином скочуємося до Африки...”, — сказав він.

За словами Дорошенка, якщо орієнтуватися на Угоду про асоціацію України з ЄС, то там передбачений кардинально інший підхід до питання захисту прав споживачів.

“Фактично, якщо є скарга, то будь-який виробник апріорі повинен довести, що він виробляє безпечну та якісну продукцію. Це йде як функція виробника і того, хто продає товар. По нормах європейського законодавства споживач завжди апріорі правий, якщо виробник не довів інше. Оскільки ми взяли на себе зобов’язання перед ЄС, то наше українське законодавства треба адаптувати до європейського. А це законопроект відводить нас у бік”, — сказав експерт.

Він також наголосив на тому, що ухвалення такої норми призведе до погіршення умов захисту прав споживача.

“Я бачу, що серед авторів цього документу є люди, причетні до підприємництва. І це той випадок, коли великі структури, які сьогодні виробляють багато контрафактної, та фальсифікованої продукції, — фактично хочуть отримати для себе додатковий заробіток”, — резюмував Дорошенко.

Як писав УНН, фальсифікат вершкового масла на українському ринку становить близько 60%. Це означає, що в кожній другій пачці продукту тваринні жири замінені на рослинні, про що споживача етикетка товару, як правило, не інформує.

Понад 60% згущеного молока в Україні — теж є фальсифікатом. А сир в нашій країні, кажуть експерти, фальсифікований на 75%.

При цьому, за словами депутата Сергія Тригубенка, за фальсифікат в Україні практично нікого не карають. А якщо і штрафують недобросовісних виробників, то такі санкції є мізерними, й жодним чином не лякають фальсифікаторів.