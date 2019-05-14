Потребителю придется заплатить за плохую продукцию производителя до 10 тыс. грн - эксперт

Однако, если документ будет принят в таком виде, то наказать производителя за некачественную продукцию будет вообще невозможно. Такое мнение в комментарии УНН высказал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Дело в том, что инициаторы законопроекта что-то путают. Если потребители сами будут подтверждать некачественность товара, то мы подойдем к тому, что наказать любого производителя за недобросовестную работу или опасную продукцию будет фактически невозможно. Ведь лабораторий много, но в то же время по отдельным продуктам их может быть несколько на страну. Стоимость исследования составляет от 1 тыс. грн, самое дешевое, до 5-10 тыс. грн. Также это может занять много времени. И мы понимаем, что таким образом скатываемся в Африку ... ", - сказал он.

По словам Дорошенко, если ориентироваться на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, то там предусмотрен кардинально другой подход к вопросу защиты прав потребителей.

"Фактически, если есть жалоба, то любой производитель априори должен доказать, что он производит безопасную и качественную продукцию. Это идет как функция производителя и того, кто продает товар. По нормам европейского законодательства, потребитель всегда априори прав, если производитель не доказал другое. Поскольку мы взяли на себя обязательства перед ЕС, то наше украинское законодательство нужно адаптировать к европейскому. А это законопроект уводит нас в сторону", - сказал эксперт.

Он также отметил, что принятие такой нормы приведет к ухудшению условий защиты прав потребителя.

"Я вижу, что среди авторов этого документа есть люди, причастные к предпринимательству. И это тот случай, когда крупные структуры, которые сегодня производят много контрафактной и фальсифицированной продукции, - фактически хотят получить для себя дополнительный заработок", - резюмировал Дорошенко.

Как писал УНН, фальсификат сливочного масла на украинском рынке составляет около 60%. Это означает, что в каждой второй пачке продукта животные жиры заменены на растительные, о чем потребителя этикетка товара, как правило, не информирует.

Более 60% сгущенного молока в Украине - тоже является фальсификатом. А сыр в нашей стране, говорят эксперты, фальсифицированный на 75%.

При этом, по словам депутата Сергея Тригубенко, за фальсификат в Украине практически никого не наказывают. А если и штрафуют недобросовестных производителей, то такие санкции являются мизерными, и никоим образом не пугают фальсификаторов.