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Спійманий на хабарі нардеп Кузьміних пропонує Раді позбавляти громадянства за держзраду

Спійманий на хабарі нардеп Кузьміних пропонує Раді позбавляти громадянства за держзраду

Київ • УНН

 • 81341 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7452, згідно з яким осіб, визнаних винними у державній зраді пропонують позбавляти українського громадянства. Про це УНН повідомляє з посиланням на картку законопроекту.

Деталі

Законопроект №7452, автором якого є спійманий на хабарі народний депутат Сергій Кузьміних, зареєстровано у четвер, 9 червня.

Відповідно до назви, документом передбачається позбавлення громадянства України за державну зраду.

Тект законопроект та пояснювальна записка поки не оприлюднені. Проте зазначено, що документ перебуває на розгляді керівництва.

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Доповнення

Раніше у ВР зареєстрували законопроект, який передбачає позбавлення українського громадянства за виїзд на територію росії. Такі ж заходи пропонують застосовувати до військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулися протягом 30 днів.

Нагадаємо

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Українські Національні Новини

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