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Співробітника ДСНС підозрюють у смертельному наїзді на жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітнику ДСНС повідомлено про підозру у вчиненні ДТП, яка призвела до смерті жінки. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Прокуратурою Вінницької області оголошено підозру за ч. 2 ст. 286 КК України співробітнику ДСНС, який 2 березня, перебуваючи за кермом Toyota Land Cruiser, порушив вимоги ПДР та здійснив наїзд на працівника КП "Хмільник комунгосп", яка виконувала службові обов’язки. В результаті отриманих травм жінка померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі стосовно підозрюваного вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, проводяться усі необхідні слідчі дії.

Зазначається, що санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно працівника ДСНС, якого підозрюють у вчиненні ДТП, де постраждала неповнолітня дівчина.

Українські Національні Новини

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