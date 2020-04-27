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Сотрудника ГСЧС подозревают в смертельном наезде на женщину

Сотрудника ГСЧС подозревают в смертельном наезде на женщину

Киев  •  УНН

 • 11829 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сотруднику ГСЧС сообщено о подозрении в совершении ДТП, которое привело к смерти женщины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Прокуратурой Винницкой области объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины сотруднику ГСЧС, который 2 марта, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, нарушил требования ПДД и совершил наезд на работника КП "Хмельник коммунхоз", которая выполняла служебные обязанности. В результате полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся все необходимые следственные действия.

Отмечается, что санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении сотрудника ГСЧС, которого подозревают в совершении ДТП, где пострадала несовершеннолетняя девушка.

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