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Співачка Брітні Спірс пише книгу в жанрі фантастики

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. 39-річна співачка Брітні Спірс повідомила, що пише книгу. Про це Спірс заявила в своєму Instagram-акаунті, передає УНН.

Цитата

"Пишу книгу про дівчину, яка була вбита... але її привид застряє в підвішеному стані через травми і біль, і вона не знає, як перейти в світ, до якого вона звикла! Провівши три роки в підвішеному стані, вона перетворилася на привид, який процвітає за рахунок свого відображення в дзеркалі - заради існування! У неї немає нікого, кому вона могла б довіряти, але щось відбувається, і вона розуміє, як перейти в світ, де знаходиться її сім'я! Вийшовши з невизначеності, вона повинна прийняти рішення... привітати тих же людей, які вбили її, або створити нове життя! Їй більше не потрібно своє дзеркало... вона знайшла портал, постійно цитуючи певні молитви, які дають їй осяяння і дар, щоб більше не боятися і вийти з невизначеності...⁣", - розповіла Брітні Спірс.

Про дату виходу своєї книги співачка ще не повідомила.

Брітні Спірс вже має досвід роботи з художньою літературою. У 2001 році був надрукований її роман, написаний разом з матір'ю Лінн. Книга отримала назву "Подарунок матері". Вона була заснована на подіях з життя Спірс.

Доповнення

Батько американської співачки Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою після 13 років в цій ролі.

У червні Брітні Спірс виступила в суді в Лос-Анджелесі з проханням позбавити її батька статусу опікуна. За словами Спірс, вона нещасна і позбавлена особистих і фінансових прав. Співачка розповіла, що той примушує її працювати проти її волі, приймати сильнодіючі ліки і використовувати протизаплідні засоби.

Джеймс Спірс став опікуном Брітні в 2008 році. Тоді співачку визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками і душевного станом здоров'я. Джеймс Спірс міг одноосібно розпоряджатися станом дочки, який оцінюється в 60 мільйонів доларів. Брітні Спірс продовжує випускати альбоми і виступати з концертами, заробляючи мільйони доларів.

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