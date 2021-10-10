Певица Бритни Спирс пишет книгу в жанре фантастики

Цитата

"Пишу книгу о девушке, которая была убита... но ее призрак застревает в подвешенном состоянии из-за травмы и боль, и она не знает, как перейти в мир, к которому она привыкла! Проведя три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который процветает за счет своего отражения в зеркале - ради существования! У нее нет никого, кому она могла бы доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где находится ее семья! Выйдя из неопределенности, она должна принять решение... поздравить тех же людей, которые убили ее, или создать новую жизнь! Ей больше не нужно свое зеркало... она нашла портал, постоянно цитируя определенные молитвы, которые дают ей озарение и дар, чтобы больше не бояться и выйти из неопределенности...", - рассказала Бритни Спирс.

О дате выхода своей книги певица еще не сообщила.

Бритни Спирс уже имеет опыт работы с художественной литературой. В 2001 году был напечатан ее роман, написанный вместе с матерью Линн. Книга получила название "Подарок матери". Она была основана на событиях из жизни Спирс.

Дополнение

Отец американской певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью после 13 лет в этой роли.

В июне Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить его отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастная и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного состоянию здоровья. Джеймс Спирс мог единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 млн долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.