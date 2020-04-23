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Спецслужби підозрюють у причетності китайських агентів до сіяння паніки навколо COVID-19 у США - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Китайські агенти допомогли поширити повідомлення, які посіяли паніку, пов'язану з коронавірусом, в США. Про це пише The New York Times з посиланням на шість джерел в різних агенствах США, пов'язаних із безпекою, передає УНН.

За даними видання, в середині березня на телефони і в соцмережі американських громадян стали приходити повідомлення такого змісту: адміністрація президента Дональда Трампа збиралася заблокувати всю країну.

“Вони оголосять про це, як тільки у них з’являться війська для запобігання мародерів і заворушень”, — йдеться в одному з повідомлень, яке цитує джерело в Міністерстві внутрішньої безпеки.

Повідомлення поширилися настільки широко протягом 48 годин, що Рада національної безпеки Білого дому опублікувала у Твіттері повідомлення про те, що вони “фейкові”.

Після цієї хвилі паніки американські спецслужби оцінили, що китайські агенти допомогли поширювати повідомлення на платформах. Про це виданню повідомили шість офіційних джерел.

Небачена раніше мотодика поширення інформації спонукала агентства шукати нові способи використання Китаєм, Росією і іншими країнами різних платформ для поширення дезінформації під час пандемії, сказали вони.

Походження повідомлень залишається неясним. Посадові особи США відмовилися розкрити подробиці розвідувальної діяльності, що зв’язує китайських агентів з поширенням дезінформації, пославшись на необхідність захисту своїх джерел і методів контролю за діяльністю Пекіна.

У той же час двоє офіційних осіб США наголосили, що вони не вірять, що китайські оперативники самі створили повідомлення, а лише допомогли з поширенням існуючих. Ці зусилля дозволили повідомленнями привернути увагу у достатній кількості людей, які вони потім поширять самостійно.

Співробітники розвідки США також вивчають питання про те, чи допомагали шпигуни в дипломатичних місіях Китаю в Сполучених Штатах розповсюджувати повідомлення, сказало високопоставлене джерело видання.

Як повідомляв УНН, напередодні в США перший штат подав до суду на Китай за пандемію коронавірусу. Ним став штат Міссурі.

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