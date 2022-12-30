Спецпідрозділ KRAKEN та сили 92 ОМБ звільнили Новоселівське на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області, передає УНН.
Цитата
"В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що офіційно Генштаб не повідомляв про звільнення Новоселівського.