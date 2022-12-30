Спецпідрозділ KRAKEN та сили 92 ОМБ звільнили Новоселівське на Луганщині

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"В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційно Генштаб не повідомляв про звільнення Новоселівського.