Спецподразделение KRAKEN и силы 92 ОМБ освободили Новоселовское в Луганской области

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"В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Сейчас поселок контролируется украинской армией", - говорится в сообщении.

Отметим, что официально Генштаб не сообщал об освобождении Новоселовского.