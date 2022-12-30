Спецподразделение KRAKEN и силы 92 ОМБ освободили Новоселовское в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области, передает УНН.
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"В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Сейчас поселок контролируется украинской армией", - говорится в сообщении.
Отметим, что официально Генштаб не сообщал об освобождении Новоселовского.