Спека та грози: синоптик повідомила, якою буде погода на Трійцю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Завтра, 11 червня, та 12 червня на Трійцю температура повітря в більшості областей України становитиме +28... +34 градуси. На заході, півдні та в центрі прогнозують дощі з грозами. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко, інформує УНН.
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У західній частині України впродовж 11 червня прогнозують +24... +29 градусів. Вітер переважно буде східним, лише в західних областях – північно-західним. Під час гроз помірний вітер може змінитися на сильний.
Короткочасні дощі з грозами можливі на заході, місцями на півдні та в центрі, виняток – Дніпро з районами, Полтава та Запоріжжя. В інших регіонах країни опади завтра малоймовірні.
По всій Україні спека ослабне з вівторка, 14 червня.
Додамо
У Києві 11 червня буде сухо та дуже спекотно – до +32.. +33 градусів.
На Трійцю, 12 червня, у столиці прогнозують дощ з грозою. Очікується приблизно +29 градусів.
Нагадаємо
Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.