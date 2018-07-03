Спалах кору: кількість випадків захворювання за тиждень зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Протягом тижня (26 червня - 3 липня) на кір в Україні захворіли 935 людей, з них 368 дітей. Про це повідомляє Цент громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
“За 26-й тиждень 2018 року на кір захворіли 935 людей — 368 дорослих і 576 дітей. Це на 26% менше, ніж минулого тижня”, — сказано у повідомленні.
Усього з початку року на кір захворіли 24 027 людей — 9682 дорослих і 14 345 дітей.
Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4095 людей: 1264 дорослих і 2831 дитина), Закарпатській (всього 2779 людей: 501 дорослий і 2278 дітей), Івано-Франківській (всього 2485 людей: 709 дорослих і 1776 дітей), Одеській (всього 1950 людей: 958 дорослих і 992 дитини), місті Києві (всього 1713 людей: 1056 дорослих і 657 дітей) та Чернівецькій (всього 1219 людей: 399 дорослих і 820 дітей) областях.
З початку року від ускладнень кору померло 12 людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я розпочне вакцинацію дорослих у групі ризику захворюваності на кір.