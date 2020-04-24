Спалах COVID-19 в гуртожитку Вишневого: в ОДА розповіли про ситуацію

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У гуртожитку міста Вишневе, де раніше був зафіксований спалах коронавірусної інфекції, COVID-19 підтвердили в 78 випадках, два з яких летальні. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.