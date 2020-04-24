Спалах COVID-19 в гуртожитку Вишневого: в ОДА розповіли про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У гуртожитку міста Вишневе, де раніше був зафіксований спалах коронавірусної інфекції, COVID-19 підтвердили в 78 випадках, два з яких летальні. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Про епідеміологічну ситуацію в гуртожитку на вулиці Освіти, 5, міста Вишневого. Споруда у приватній власності. Встановлено що наразі в гуртожитку перебуває 239 осіб. Проведено 241 ПЛР-тест, в тому числі двом співробітникам гуртожитку. Підтверджено 78 випадків. З них двоє людей померли, чотири на стаціонарі та 73 на самоізоляції. Серед самоізольованих хворих у 10 клінічні ознаки перебігу, у решти безсимптомний перебіг. Тобто у людей немає ознак на захворювання”, — сказав Володін.
З його слів, з 15 квітня в цьому гуртожитку обмежено вхід та вихід, з 16 квітня розгорнуто пункт пропуску з термометрією. На час інкубаційного періоду 14 днів створено санітарно-контрольний пункт для обмеження доступу населення до гуртожитку.
З 21 квітня введено особливий режим перебування та пересування громадян у гуртожитку, визначені посилені обмежувальні заходи щодо недопущення поширення коронавірусу.
Нагадаємо, 21 квітня у одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19. Тоді було відомо, що захворіло 37 людей.