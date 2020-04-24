Вспышка COVID-19 в общежитии Вишневого: в ОГА рассказали о ситуации

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В общежитии города Вишневое, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили в 78 случаях, два из которых летальные. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.