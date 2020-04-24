Вспышка COVID-19 в общежитии Вишневого: в ОГА рассказали о ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В общежитии города Вишневое, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили в 78 случаях, два из которых летальные. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
“Об эпидемиологической ситуации в общежитии на улице Образования, 5, города Вишневого. Сооружение в частной собственности. Установлено, что в настоящее время в общежитии находится 239 человек. Проведен 241 ПЦР-тест, в том числе двум сотрудникам общежития. Подтверждено 78 случаев. Из них два человека умерли, четыре в стационаре и 73 на самоизоляции. Среди самоизолированных больных у 10 клинические признаки течения, в остальных бессимптомное течение. То есть у людей нет признаков заболеваниями”, — сказал Володин.
По его словам, с 15 апреля в этом общежитии ограничено вход и выход, с 16 апреля развернут пункт пропуска с термометрией. На время инкубационного периода 14 дней создано санитарно-контрольный пункт для ограничения доступа населения к гуртожутку.
С 21 апреля введен особый режим пребывания и передвижения граждан в общежитии, определенные усиленные ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса.
Напомним, 21 апреля в одном из общежитий города Вишневое зафиксировали массовый случай заболевания COVID-19. Тогда было известно, что заболело 37 человек.