"Союзники": Мадуро вирішив привітати Путіна з днем народження та подякувати за захист

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро привітав у неділю свого російського колегу Володимира Путіна з днем народження. Відповідний запис він розмістив в своєму Twitter, інформує УНН.

“Від імені всього венесуельського народу ми направляємо теплі обійми нашому братньому президенту Володимиру Путіну з нагоди дня його народження, — написав Мадуро. — З батьківщини Болівара і Чавеса ми дякуємо йому за старанність у захисті суверенітету вільних народів”.

Нагадуємо, американець, затриманий в середу в американському місті Логан (штат Юта) в зв’язку з відправкою конвертів з насінням рицини, з яких отримують токсичну речовину рицин, заявив владі, що розіслав їх, зокрема, президенту США Дональду Трампу, главі російської держави Володимиру Путіну і королеві Великій Британії Єлизаветі II. Про це свідчать документи, що надійшли в п’ятницю в електронну базу федерального окружного суду в штаті Юта.

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