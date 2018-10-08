"Союзники": Мадуро вирішив привітати Путіна з днем народження та подякувати за захист

“Від імені всього венесуельського народу ми направляємо теплі обійми нашому братньому президенту Володимиру Путіну з нагоди дня його народження, — написав Мадуро. — З батьківщини Болівара і Чавеса ми дякуємо йому за старанність у захисті суверенітету вільних народів”.

Нагадуємо, американець, затриманий в середу в американському місті Логан (штат Юта) в зв’язку з відправкою конвертів з насінням рицини, з яких отримують токсичну речовину рицин, заявив владі, що розіслав їх, зокрема, президенту США Дональду Трампу, главі російської держави Володимиру Путіну і королеві Великій Британії Єлизаветі II. Про це свідчать документи, що надійшли в п’ятницю в електронну базу федерального окружного суду в штаті Юта.