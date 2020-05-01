Сотні мільйонів: стали відомі втрати Ліги 1 через дострокове завершення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Чемпіонат Франції з футболу (Ліга 1) понесе збитки через дострокове припинення змагань, повідомляє УНН з посиланням на L'Equipe.
Офіційний телетранслятор чемпіонату "Canal +" розірвав договір з Лігою 1 і припинив виплати, передбачені контрактом.
Ліга повинна була отримати 243 млн євро, однак тепер це стало неможливим.
Нагадаємо, що чемпіонат Франції став першим серед топ-5 ліг Європи, який достроково припинив чемпіонат у зв'язку з пандемією коронавірусу.