Сотни миллионов: стали известны потери Лиги 1 из-за досрочного завершения чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) понесет убытки из-за досрочного прекращения соревнований, сообщает УНН со ссылкой на L'Equipe.
Официальный телетранслятор чемпионата "Canal+" расторг договор с Лигой 1 и прекратил выплаты, предусмотренные контрактом.
Лига должна была получить 243 млн евро, однако теперь это стало невозможным.
Напомним, что чемпионат Франции стал первым среди топ-5 лиг Европы, который досрочно прекратил чемпионат в связи с пандемией коронавируса.