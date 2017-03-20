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Сосиски і ковбаси значно підвищують ризик виникнення раку шлунка

Сосиски і ковбаси значно підвищують ризик виникнення раку шлунка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Регулярне споживання переробленого м'яса у вигляді сосисок і ковбас значно підвищує ризик виникнення раку шлунка, передає УНН з посиланням на дослідження шведських вчених з Каролінського інституту, Швеція.

Так, вчені в ході дослідження з'ясували, що якщо кожен день споживати додатково 30 гр бекону, сосисок і подібних продуктів, ризик розвитку раку шлунка зростає на 15-38%.

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"Отруйні речовини потрапляють в м'ясо не тільки під час процесу приготування, але також з навколишнього середовища, із кормів, які споживає тварина", - повідомляють вчені.

Експерти підкреслили, що негативно впливає на здоров'я не саме м'ясо, а нітрати і токсичні речовини, що присутні на сьогодні практично у всіх видах м'ясної продукції.

Нагадаємо, щорічно у світі реєструється 8 млн нових випадків злоякісних пухлин шлунка.

При цьому, в Україні найбільше на рак шлунка хворіють на Львівщині.

За словами лікаря-онколога медичного центру “Клініка Спіженко” Євгена Гірагосова, в світі основними методами лікування раку шлунка є курси хіміотерапії та оперативне втручання. Крім того, обов’язковим є дослідження можливих шляхів метастазування пухлин шлунка в інші органи, а при виявленні метастазів — їх лікування.

Лікар також зазначив, що при захворюванні на рак шлунка дуже важливою є рання діагностика хвороби.

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