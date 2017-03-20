Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Регулярное потребление переработанного мяса в виде сосисок и колбас значительно повышает риск возникновения рака желудка, передает УНН со ссылкой на исследование шведских ученых из Каролинского института, Швеция.
Так, ученые в ходе исследования выяснили, что если каждый день употреблять дополнительно 30 гр бекона, сосисок и подобных продуктов, риск развития рака желудка возрастает на 15-38%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкант Диля впервые рассказал о том, как поборол онко
"Ядовитые вещества попадают в мясо не только во время процесса приготовления, но также из окружающей среды, с кормов, которые потребляет животное", - сообщают ученые.
Эксперты подчеркнули, что негативно влияет на здоровье не само мясо, а нитраты и токсичные вещества, которые присутствуют сегодня практически во всех видах мясной продукции.
Напомним, ежегодно в мире регистрируется 8 млн новых случаев злокачественных опухолей желудка.
При этом, в Украине больше раком желудка болеют на Львовщине.
По словам врача-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко" Евгения Гирагосова в мире основными методами лечения рака желудка являются курсы химиотерапии и оперативное вмешательство. Кроме того, обязательным является исследование возможных путей метастазирования опухолей желудка в другие органы, а при выявлении метастазов - их лечения.
Врач также отметил, что при раке желудка очень важна ранняя диагностика болезни.