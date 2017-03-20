Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка

Так, ученые в ходе исследования выяснили, что если каждый день употреблять дополнительно 30 гр бекона, сосисок и подобных продуктов, риск развития рака желудка возрастает на 15-38%.

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"Ядовитые вещества попадают в мясо не только во время процесса приготовления, но также из окружающей среды, с кормов, которые потребляет животное", - сообщают ученые.

Эксперты подчеркнули, что негативно влияет на здоровье не само мясо, а нитраты и токсичные вещества, которые присутствуют сегодня практически во всех видах мясной продукции.

Напомним, ежегодно в мире регистрируется 8 млн новых случаев злокачественных опухолей желудка.

При этом, в Украине больше раком желудка болеют на Львовщине.

По словам врача-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко" Евгения Гирагосова в мире основными методами лечения рака желудка являются курсы химиотерапии и оперативное вмешательство. Кроме того, обязательным является исследование возможных путей метастазирования опухолей желудка в другие органы, а при выявлении метастазов - их лечения.

Врач также отметил, что при раке желудка очень важна ранняя диагностика болезни.