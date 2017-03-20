Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка

ukru
Эксклюзив
12:20 • 43442 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 78579 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 107883 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 121386 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135594 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141821 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131626 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121789 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107017 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107851 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 113482 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 112415 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 116684 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 121125 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 118583 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 43483 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 148081 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 183031 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 190854 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 186462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 126997 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 135846 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 141519 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 140666 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 144525 просмотра
Актуальное
Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка

Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка

Киев • УНН

 • 36443 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Регулярное потребление переработанного мяса в виде сосисок и колбас значительно повышает риск возникновения рака желудка, передает УНН со ссылкой на исследование шведских ученых из Каролинского института, Швеция.

Так, ученые в ходе исследования выяснили, что если каждый день употреблять дополнительно 30 гр бекона, сосисок и подобных продуктов, риск развития рака желудка возрастает на 15-38%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкант Диля впервые рассказал о том, как поборол онко

"Ядовитые вещества попадают в мясо не только во время процесса приготовления, но также из окружающей среды, с кормов, которые потребляет животное", - сообщают ученые.

Эксперты подчеркнули, что негативно влияет на здоровье не само мясо, а нитраты и токсичные вещества, которые присутствуют сегодня практически во всех видах мясной продукции.

Напомним, ежегодно в мире регистрируется 8 млн новых случаев злокачественных опухолей желудка.

При этом, в Украине больше раком желудка болеют на Львовщине.

По словам врача-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко" Евгения Гирагосова в мире основными методами лечения рака желудка являются курсы химиотерапии и оперативное вмешательство. Кроме того, обязательным является исследование возможных путей метастазирования опухолей желудка в другие органы, а при выявлении метастазов - их лечения.

Врач также отметил, что при раке желудка очень важна ранняя диагностика болезни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы