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Сонячно вдень, заморозки вночі - якою буде погода в Україні 3 жовтня

Київ • УНН

 • 816 перегляди

3 жовтня в Україні буде сухо, ясно й сонячно. Вночі можливі заморозки, вдень +17...+20°, на Закарпатті до +23°.

Сонячно вдень, заморозки вночі - якою буде погода в Україні 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні очікується суха, ясна та сонячна погода. Вночі в більшості регіонів, за винятком півдня, можливі заморозки, а вдень температура повітря становитиме переважно +17°...+20°. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Ясна погода вночі може спричинити заморозки у більшості регіонів України, окрім південної частини

- йдеться у повідомленні.

У денні години завтра температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 20 ° тепла, на Закарпатті до 20° - 23 ° тепла. На північному сході України буде свіжіше, + 14° + 16 °.

У Києві найближчими вихідними погода буде сухою ясною та сонячною, максимальна температура повітря у столиці очікується близько + 18 °.

За попередніми прогнозами, дощі та похолодання очікуються 9-10 жовтня.

До +22° вдень, але з нічними заморозками - прогноз погоди на 2 жовтня01.10.26, 16:36 • 4192 перегляди

Ольга Розгон

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