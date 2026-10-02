Солнечно днём, заморозки ночью — какой будет погода в Украине 3 октября

В пятницу, 3 октября, в Украине ожидается сухая, ясная и солнечная погода. Ночью в большинстве регионов, за исключением юга, возможны заморозки, а днем температура воздуха составит преимущественно +17°...+20°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Ясная погода ночью может вызвать заморозки в большинстве регионов Украины, кроме южной части - говорится в сообщении.

В дневные часы завтра температура воздуха будет колебаться в пределах от 17 до 20 ° тепла, на Закарпатье до 20° - 23 ° тепла. На северо-востоке Украины будет прохладнее, + 14° + 16 °.

В Киеве в ближайшие выходные погода будет сухой, ясной и солнечной, максимальная температура воздуха в столице ожидается около + 18 °.

По предварительным прогнозам, дожди и похолодание ожидаются 9-10 октября.

До +22° днём, но с ночными заморозками — прогноз погоды на 2 октября