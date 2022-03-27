Солідарні із Маріуполем: перед театром в Берліні зробили напис "Дети"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Німецький театр у Берліні у суботу висловив солідарність зі зруйнованим російським ракетним ударом драмтеатром у Маріуполі. Напередодні Всесвітнього дня театру, який відзначають 27 березня, на бруківці перед входом до установи написали слово "Дети". Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради в Telegram.
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"Перед німецьким театром зробили напис "Дети" на знак солідарності з нашим Маріуполем. Дякуємо за підтримку. Також сьогодні, у Всесвітній день театру, у німецькому театрі на 6 сценах відбудеться серія заходів спеціально присвячених Маріуполю", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
16 березня російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Біля закладу великими літерами написали "Дети", однак це не спинило російську авіацію.
За даними маріупольської міськради, внаслідок удару загинули 300 людей.