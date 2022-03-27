Солидарны с Мариуполем: перед театром в Берлине сделали надпись "Дети"

Цитата

"Перед немецким театром сделали надпись "Дети" в знак солидарности с нашим Мариуполем. Спасибо за поддержку. Также сегодня, во Всемирный день театра, в немецком театре на 6 сценах состоится серия мероприятий специально посвященных Мариуполю", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

16 марта российская авиация нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. Возле заведения большими буквами написали "Дети", однако это не остановило российскую авиацию.

По данным Мариупольского горсовета, в результате удара погибли 300 человек.