Солидарны с Мариуполем: перед театром в Берлине сделали надпись "Дети"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Немецкий театр в Берлине в субботу выразил солидарность с разрушенным российским ракетным ударом драмтеатром в Мариуполе. Накануне Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта, на мостовой перед входом в учреждение написали слово "Дети". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета в Telegram.
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"Перед немецким театром сделали надпись "Дети" в знак солидарности с нашим Мариуполем. Спасибо за поддержку. Также сегодня, во Всемирный день театра, в немецком театре на 6 сценах состоится серия мероприятий специально посвященных Мариуполю", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
16 марта российская авиация нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. Возле заведения большими буквами написали "Дети", однако это не остановило российскую авиацию.
По данным Мариупольского горсовета, в результате удара погибли 300 человек.