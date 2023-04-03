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Солдати Буркіна-Фасо знімали на камеру вбивства хлопчиків - розслідування

Солдати Буркіна-Фасо знімали на камеру вбивства хлопчиків - розслідування

Київ • УНН

 • 3428207 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Це була прогулянка, яку 16-річний Адама робив незліченну кількість разів, годуючи корів неподалік будинку своєї бабусі на півночі Буркіна-Фасо. Але одного разу в середині лютого підліток не повернувся додому. Наступного разу, коли його родина побачила його, це було у відео з мобільного телефону, поширеному в соціальних мережах через кілька днів після його зникнення. Адама лежав поруч із шістьма іншими закривавленими хлопчиками, їхні руки були зав'язані і майже повністю роздягнуті до пояса. Їх оточили близько дюжини чоловіків у військовій формі, які знімали це на відео. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Один із чоловіків вдарив Адама по голові каменем. Коли з рваної рани ринула кров, чоловік, який знімав відео, посміхнувся.

"Цей... був ще живий", - сказав чоловік, маючи на увазі Адама, чиє прізвище агентство АР не розголошує з міркувань безпеки його сім'ї. "Нікуди не годиться! Ми вбиватимемо вас одного за іншим".

Військові Буркіна-Фасо заперечують відповідальність за вбивства, які згідно з міжнародним правом є потенційним військовим злочином.

Покадровий аналіз 83-секундного відео, зробленого AP, та вивчення супутникових знімків показують, що вбивства сталися на території військової бази приблизно за 2 кілометри на північний захід від Уахігуя, регіональної столиці, неподалік якої жив Адама. За їхньою уніформою та транспортними засобами AP також визначило, що військовослужбовці на відео були членами сил безпеки Буркіна-Фасо, які донедавна отримували військову підготовку та техніку зі США та Європейського Союзу.

Завдяки ексклюзивним інтерв'ю з матір'ю та дядьком Адами AP також змогло відновити його останні години.

Того дня, коли Адама зник, його бабуся прочесала все село, шукаючи його. Через кілька годин вона дізналася правду: її онука та іншого пастуха, схопили шестеро чоловіків на мотоциклах, зав'язали їм очі та відвезли на військову базу.

Відео, на якому голова Адама роздавлена каменем, почало поширюватися в чатах WhatsApp близько 14 лютого. Через кілька днів тіло підлітка було знайдено на узбіччі дороги за кілька кілометрів від військової бази, де було знято відео.

Мати Адама відео не бачила, сім'я приховала це від неї, щоб позбавити її подальших страждань. Його тіло поховали сусіди.

Доповнення

Буркіна-Фасо знаходиться в епіцентрі ісламського екстремістського насильства, яке охопило Африку. Протягом семи років країна, яка не має виходу до моря, роздирається насильством, пов'язаним з «Аль-Каїдою» та угрупуванням «Ісламська держава», що вбила тисячі людей, витіснила близько 10% із 20-мільйонного населення країни та дестабілізувала країну.

Розчарування у зв'язку з нездатністю уряду зупинити насильство призвело минулого року до двох переворотів, скоєних військовими хунтами, які присягнули придушити повстанців.

Вбивства почастішали при хунті на чолі з капітаном Ібрагімом Траоре, який захопив владу у вересні. Траоре пообіцяв зупинити насильство, але люди кажуть, що побоюються репресивного режиму, оскільки безпека у країні погіршується.

Частина стратегії хунти полягала в тому, щоб завербувати близько 50 000 бійців-добровольців для служби разом із військовими, але місцеві жителі кажуть, що це лише сприяло вбивствам мирних жителів, оскільки добровольці заарештовують усіх, кого підозрюють у зв'язках із екстремістами.

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