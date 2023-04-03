Солдаты Буркина-Фасо снимали на камеру убийства мальчиков - расследование

ukru
13:08 • 12987 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 28142 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 38178 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104721 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131974 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121128 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134969 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117136 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131525 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137540 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120117 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122728 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118661 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116449 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214742 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245369 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184658 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190460 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 15532 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 83134 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112822 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120870 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136337 просмотра
Актуальное
Солдаты Буркина-Фасо снимали на камеру убийства мальчиков - расследование

Солдаты Буркина-Фасо снимали на камеру убийства мальчиков - расследование

Киев • УНН

 • 3428202 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Это была прогулка, которую 16-летний Адама совершал бесчисленное количество раз, кормя коров неподалеку от дома своей бабушки на севере Буркина-Фасо. Но однажды в середине февраля подросток не вернулся домой. В следующий раз, когда его семья увидела его, это было на видео с мобильного телефона, распространенном в социальных сетях через несколько дней после его исчезновения. Адама лежал рядом с шестью другими окровавленными мальчиками, их руки были завязаны и почти полностью раздеты до пояса. Их окружили около дюжины мужчин в военной форме, которые снимали это на видео. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Один из мужчин ударил Адама по голове камнем. Когда из рваной раны хлынула кровь, мужчина, снимавший видео, улыбнулся.

"Этот... был еще жив", - сказал мужчина, имея в виду Адама, чью фамилию агентство АР не разглашает из соображений безопасности его семьи. "Никуда не годится! Мы будем убивать вас одного за другим".

Военные Буркина-Фасо отрицают ответственность за убийства, которые согласно международному праву являются потенциальным военным преступлением.

Покадровый анализ 83-секундного видео, сделанного AP, и изучение спутниковых снимков показывают, что убийства произошли на территории военной базы примерно в 2 километрах к северо-западу от Уахигуя, региональной столицы, недалеко от которой жил Адама. По их униформе и транспортным средствам AP также определило, что военнослужащие на видео были членами сил безопасности Буркина-Фасо, которые до недавнего времени получали военную подготовку и технику из США и Европейского Союза.

Благодаря эксклюзивным интервью с матерью и дядей Адамы AP также смогла восстановить его последние часы.

В тот день, когда Адама исчез, его бабушка прочесала всю деревню в поисках его. Через несколько часов она узнала правду: ее внука и другого пастуха, схватили шестеро мужчин на мотоциклах, завязали им глаза и отвезли на военную базу.

Видео, на котором голова Адама раздавлена камнем, начало распространяться в чатах WhatsApp около 14 февраля. Через несколько дней тело подростка было найдено на обочине дороги в нескольких километрах от военной базы, где было снято видео.

Мать Адама видео не видела, семья скрыла это от нее, чтобы избавить ее от дальнейших страданий. Его тело похоронили соседи.

Дополнение

Буркина-Фасо находится в эпицентре исламского экстремистского насилия, охватившего Африку. В течение семи лет страна, не имеющая выхода к морю, раздирается насилием, связанным с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство», которая убила тысячи людей, вытеснила около 10% из 20-миллионного населения страны и дестабилизировала страну.

Разочарование из-за неспособности правительства остановить насилие привело в прошлом году к двум переворотам, совершенным военными хунтами, которые поклялись подавить повстанцев.

Убийства участились при хунте во главе с капитаном Ибрагимом Траоре, который захватил власть в сентябре. Траоре пообещал остановить насилие, но люди говорят, что опасаются репрессивного режима, поскольку безопасность в стране ухудшается.

Часть стратегии хунты заключалась в том, чтобы завербовать около 50 000 бойцов-добровольцев для службы вместе с военными, но местные жители говорят, что это только способствовало убийствам мирных жителей, поскольку добровольцы арестовывают всех, кого подозревают в связях с экстремистами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы