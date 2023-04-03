Солдаты Буркина-Фасо снимали на камеру убийства мальчиков - расследование

Детали

Один из мужчин ударил Адама по голове камнем. Когда из рваной раны хлынула кровь, мужчина, снимавший видео, улыбнулся.

"Этот... был еще жив", - сказал мужчина, имея в виду Адама, чью фамилию агентство АР не разглашает из соображений безопасности его семьи. "Никуда не годится! Мы будем убивать вас одного за другим".

Военные Буркина-Фасо отрицают ответственность за убийства, которые согласно международному праву являются потенциальным военным преступлением.

Покадровый анализ 83-секундного видео, сделанного AP, и изучение спутниковых снимков показывают, что убийства произошли на территории военной базы примерно в 2 километрах к северо-западу от Уахигуя, региональной столицы, недалеко от которой жил Адама. По их униформе и транспортным средствам AP также определило, что военнослужащие на видео были членами сил безопасности Буркина-Фасо, которые до недавнего времени получали военную подготовку и технику из США и Европейского Союза.

Благодаря эксклюзивным интервью с матерью и дядей Адамы AP также смогла восстановить его последние часы.

В тот день, когда Адама исчез, его бабушка прочесала всю деревню в поисках его. Через несколько часов она узнала правду: ее внука и другого пастуха, схватили шестеро мужчин на мотоциклах, завязали им глаза и отвезли на военную базу.

Видео, на котором голова Адама раздавлена камнем, начало распространяться в чатах WhatsApp около 14 февраля. Через несколько дней тело подростка было найдено на обочине дороги в нескольких километрах от военной базы, где было снято видео.

Мать Адама видео не видела, семья скрыла это от нее, чтобы избавить ее от дальнейших страданий. Его тело похоронили соседи.

Дополнение

Буркина-Фасо находится в эпицентре исламского экстремистского насилия, охватившего Африку. В течение семи лет страна, не имеющая выхода к морю, раздирается насилием, связанным с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство», которая убила тысячи людей, вытеснила около 10% из 20-миллионного населения страны и дестабилизировала страну.

Разочарование из-за неспособности правительства остановить насилие привело в прошлом году к двум переворотам, совершенным военными хунтами, которые поклялись подавить повстанцев.

Убийства участились при хунте во главе с капитаном Ибрагимом Траоре, который захватил власть в сентябре. Траоре пообещал остановить насилие, но люди говорят, что опасаются репрессивного режима, поскольку безопасность в стране ухудшается.

Часть стратегии хунты заключалась в том, чтобы завербовать около 50 000 бойцов-добровольцев для службы вместе с военными, но местные жители говорят, что это только способствовало убийствам мирных жителей, поскольку добровольцы арестовывают всех, кого подозревают в связях с экстремистами.