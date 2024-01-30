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Союзники по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство, заохочуючи вторгнення путіна - Борис Джонсон

Союзники по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство, заохочуючи вторгнення путіна - Борис Джонсон

Київ • УНН

 • 32283 перегляди

Союзники України по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство в Альянсі, що зробило можливим російське вторгнення. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що бездіяльність НАТО дала путіну привід думати, що Захід несерйозно ставиться до України.

Союзники України з НАТО відчувають провину за те, що не можуть зараз надати Україні членство, оскільки через бездіяльність Альянсу стало можливим широкомасштабне російське вторгнення. Як повідомляє The Times, про це у документальному фільмі BBC "путін проти Заходу" розповів колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН.

Існує глибока інституційна провина НАТО. Тому що якби Альянс виконав те, про що говорив, і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то путін не зробив би того, що він зробив

– сказав Джонсон.

Він також зазначив, що намагання НАТО дотримуватися нейтральності та невизначеність позиції протягом тривалого часу стала фатальною, тому що дала російському диктатору привід подумати, що на Заході говорять несерйозно.

Наші вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і путін вирішив, що це не всерйоз. Зараз у світі склалася ситуація, коли демократія відступала, а автократія добилася свого. Війна в Україні ознаменувала, що цьому приходить кінець, і це той момент, коли Захід скаже путіну: це все. Ми перестаємо зважати на тебе

– сказав Джонсон.

Він також згадав свій візит до Києва у квітні 2022 року та зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Тоді, за словами Джонсона, західні союзники чинили тиск на Україну щодо територіальних поступок.

Я не думав, що такий компроміс буде правильним. Не можна вести переговори з крокодилом, який відкусив половину вашої ноги і пропонує відкусити іншу

– додав він.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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