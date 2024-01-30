Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не могут сейчас предоставить Украине членство, поскольку из-за бездействия Альянса стало возможным широкомасштабное российское вторжение. Как сообщает The Times, об этом в документальном фильме BBC "путин против Запада" рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

Существует глубокая институциональная вина НАТО. Потому что если бы Альянс выполнил то, о чем говорил, и украинцы действительно были бы на пути к полноценному членству, то путин не сделал бы того, что он сделал - сказал Джонсон.

Он также отметил, что попытки НАТО придерживаться нейтральности и неопределенность позиции в течение длительного времени стала роковой, потому что дала российскому диктатору повод подумать, что на Западе говорят несерьезно.

Наши вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, провалились и путин решил, что это не всерьез. Сейчас в мире сложилась ситуация, когда демократия отступала, а автократия добилась своего. Война в Украине ознаменовала, что этому приходит конец, и это тот момент, когда Запад скажет путину: это все. Мы перестаем считаться с тобой - сказал Джонсон.

Он также вспомнил свой визит в Киев в апреле 2022 года и встречу с президентом Владимиром Зеленским. Тогда, по словам Джонсона, западные союзники оказывали давление на Украину относительно территориальных уступок.

Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Нельзя вести переговоры с крокодилом, который откусил половину вашей ноги и предлагает откусить другую - добавил он.

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