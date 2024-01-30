Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон
Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями
58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.
Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп
Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.
Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф
Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф.
На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского
В Остроге 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес телесные повреждения полицейскому, который остановил его в комендантский час.
оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина
В результате российского артиллерийского обстрела Авдеевки Донецкой области погибла 47-летняя женщина, повреждены несколько домов.
Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего
Ночью российские войска нанесли удар по поселку Велетенское Херсонской области, в результате которого погиб 65-летний мужчина и была ранена 51-летняя женщина.
К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины
Российского майора приговорили к пожизненному заключению за расстрел и пытки украинского солдата и гражданских лиц в селе в Черниговской области. Он командовал батальоном, который оккупировал село, нашел и убил украинского солдата, а также пытал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область
В воскресенье Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" привез кинопоказ в Тлумач Ивано-Франковской области. Был показан исторический фильм "Довбуш". Режиссер Олесь Санин поделился воспоминаниями о создании фильма.