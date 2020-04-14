Сьогодні збірні України та Польщі зіграють у FIFA20
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У вівторок, 14 квітня, на YouTube-каналі Української асоціації футболу відбудеться онлайн-протистояння збірних команд України та Польщі (початок — о 20.00). Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.
Футболісти обох національних збірних посперечаються за статус найсильнішого кіберфутбольного дуету у FIFA20.
"Честь синьо-жовтих захищатимуть топові півзахисники головної команди країни — Євген Коноплянка та Олександр Зінченко. Суперниками українських збірників будуть гравці польської команди Матеуш Кліх та Мацей Рибус", - йдеться в анонсі.
В УАФ закликали вболівальників "підтримати наших хлопців наживо на YouTube-каналі УАФ" та "стати свідком безкомпромісного кіберфутбольного батлу збірних України та Польщі".
Посилання на YouTube-каналі Української асоціації футболу тут: https://www.youtube.com/channel/UC2lzyKjfyh3FN_f_iYmXlCA