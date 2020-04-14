Сегодня сборные Украины и Польши сыграют в FIFA20

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36669 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45547 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61560 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 86618 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76255 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101387 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105414 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130597 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130223 просмотра

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Сегодня сборные Украины и Польши сыграют в FIFA20

Киев  •  УНН

 • 13934 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во вторник, 14 апреля, на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Украины и Польши (начало - в 20.00). Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Футболисты обеих сборных поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.

"Честь сине-желтых будут защищать топовые полузащитники главной команды страны - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус", - говорится в анонсе.

В УАФ призвали болельщиков "поддержать наших ребят вживую на YouTube-канале УАФ" и "стать свидетелем бескомпромиссного киберфутбольного батла сборных Украины и Польши".

Ссылка на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола здесь:   https://www.youtube.com/channel/UC2lzyKjfyh3FN_f_iYmXlCA

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