Сегодня сборные Украины и Польши сыграют в FIFA20
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во вторник, 14 апреля, на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Украины и Польши (начало - в 20.00). Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Футболисты обеих сборных поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.
"Честь сине-желтых будут защищать топовые полузащитники главной команды страны - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус", - говорится в анонсе.
В УАФ призвали болельщиков "поддержать наших ребят вживую на YouTube-канале УАФ" и "стать свидетелем бескомпромиссного киберфутбольного батла сборных Украины и Польши".
Ссылка на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола здесь: https://www.youtube.com/channel/UC2lzyKjfyh3FN_f_iYmXlCA