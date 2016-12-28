Сьогодні вночі мешканці Миколаєва відчули землетрус
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Цієї ночі на території Миколаївської області зафіксовані поодинокі підземні поштовхи, передає кореспондент УНН.
В обласному управлінні ДСНС УНН заявили, що від городян на лінію 101 протягом ночі надходила інформація про поштовхи. В результаті землетрусу жертв та руйнувань не зафіксовано.
Як стало відомо, епіцентр землетрусу знаходився на території Румунії в районі гори Вранча. Магнітуда в епіцентрі склала близько 5,5 балів за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поштовхи від землетрусу в Румунії відчули на Одещині.