Сьогодні в Україні очікується тепла погода, у деяких областях - дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні в Україні у західних, а вдень також у Житомирській і Вінницькій областях пройде невеликий, у Карпатах і Закарпатті - помірний дощ, у горах з мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура вдень 0-5 ° тепла, в південній частині та на Закарпатті місцями 6-9 ° тепла.
Також у першій половині дня в Україні місцями туман.
Вітер південно-східний, у західних областях вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Від ранку і до самого вечора небо над Києвом буде приховане за хмарами, дощитиме.