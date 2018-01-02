Сегодня в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях - дождь

Температура днем ​​0-5 ° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 6-9 ° тепла.

Также в первой половине дня в Украине местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях днем ​​северо-западный, 5-10 м / с.

С утра и до самого вечера небо над Киевом будет скрыто за облаками, пройдет дождь.