Сьогодні в Україні очікується тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вихідними у більшості областей України переважатиме високий атмосферний тиск, суха повітряна маса та комфортна температура повітря, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Впродовж дня очікується 18-24° тепла. У західних областях суттєво похолодає, вдень до 8-14° тепла тепла.
Вночі в Україні стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-13° тепла, на заході місцями 3-8° тепла.
У західній частині часом дощ, місцями гроза, температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Волині та Львівщині 10-15°.
На решті території без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині вдень окремі короткочасні дощі з грозами; температура вночі 5-10°, вдень 20-25°, на узбережжі морів 13-18°.
Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний 5-10 м/с.
У західних областях діяльність атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі, можливо з грозами.